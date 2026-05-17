Herida una joven tras el vuelco de un turismo en un camino forestal en Zamayón

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

ZAMAYÓN (SALAMANCA), 17 (EUROPA PRESS)

Una joven de unos 25 años ha resultado herida tras el vuelco de un turismo ocurrido a primera hora de la mañana de este domingo, 17 de mayo, en un camino forestal de la localidad salmantina de Zamayón, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 09.29 horas en un camino forestal prolongación de la calle del Matadero, a unos dos kilómetros de la citada localidad donde ha volcado un turismo. Según los datos aportados por los alertantes, la conductora, de unos 25 años, estaba herida, consciente y con golpes en la cabeza y en las piernas y, además, no podía salir del vehículo.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia y personal sanitario del centro de salud de Calzada de Valdunciel.