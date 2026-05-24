Herida una mujer de 30 años tras el vuelco de su vehículo en Aguilafuente (Segovia)

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SEGOVIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este domingo después de que el turismo que conducía volcara en el kilómetro 20 de la SG-211, en Aguilafuente (Segovia), informa Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias ha recibido una llamada que alertaba de que un turismo había volcado y su ocupante, una mujer de unos 30 años, estaba consciente, pero no podía salir del vehículo al estar boqueadas las puertas.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de la diputación de Segovia, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias y personal del centro de salud de Aguilafuente.

Los bomberos han excarcelado a la mujer y el personal médico la ha atendido y trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.