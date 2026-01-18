Herida una mujer de 48 años tras volcar su coche en Endrinal (Salamanca)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAMANCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida tras salirse de la vía y volcar su vehículo en el kilómetro 11 de la SA-212 en Endrinal (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 21.45 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba del suceso y de que en el interior del coche había una persona herida.

El 1-1-2 trasladó el aviso a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico al lugar.

Finalmente, el equipo médico atendió a la mujer y la trasladó al Hospital de Salamanca.