Herida una mujer en un accidente de tráfico en la carretera N-234 en Almenar de Soria

Herida una mujer en un accidente de tráfico en la carretera N-234 en Almenara (Soria). - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112

SORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 75 años ha resultado herida este mediodía como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el término de Almenar de Soria, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 13.09 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamada que avisaba de la salida de vía de un turismo que había volcado en el kilómetro 318 de la carretera N-234, en Almenar, donde al menos una persona se encontraba herida y, al parecer, se hallaba atrapada dentro del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Ólvega dependientes de la Diputación y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el cual se ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el persona sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a una única persona herida, una mujer de unos 75 años a quien se ha trasladado más tarde en el helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Burgos.