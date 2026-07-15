Herida una mujer de avanzada edad tras ser atropellada por una furgoneta en la calle Regalado de Valladolid

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de avanzada edad ha resultado herida a primera hora de esta mañana como consecuencia de un atropello registrado en pleno centro de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido a las 09.47 horas, cuando el citado 112 ha sido avisado del atropello de una mujer por una furgoneta en la calle Regalado, al parecer al dar marcha atrás el conductor sin percatarse de que en ese momento pasaba la víctima, que ha quedado tendida y consciente en el suelo hasta su evacuación.

Nada más producirse el atropello, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias sanitarias Sacyl.