Herida una mujer en una colisión entre dos turismos en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una internvención de los Bomberos de Burgos. - BOMBEROS DE BURGOS - Archivo

BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos ocurrida esta madrugada en la carretera BU-622, en la rotonda sobre la ronda BU-30.

Los hechos se han producido a las 06.52 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los Bomberos de Burgos --la mujer no podía salir del vehículo-- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Los facultativos han atendido a la mujer en el lugar y han decidido su traslado al hospital de Burgos, posteriormente.