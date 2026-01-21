Herida una mujer tras ser agredida y amordazada en un robo en su vivienda en Palaciosrubios (Salamanca)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAMANCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años ha resultado herida tras ser agredida y amordazada por dos individuos que han entrado a robar en sus vivienda ubicada en la calle Correos de Palaciosrubios (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 14.23 horas de este miércoles, 21 d enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de los hechos.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar a una ambulancia en la que se ha trasladado a la mujer herida al Hospital de Salamanca.