Herida una mujer tras sufrir una agresión con un vaso de cristal en la cara en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha resultado herida tras haber sufrido una agresión con un vaso de cristal en la cara en la Plaza de Monterrey, en Salamanca capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 02.27 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para una personas que estaba herida.

La sala de operaciones trasladó el aviso a la Policía Local de Salamanca, a Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias Sacyl, que envío una ambulancia para atender a la mujer, que fue posteriormente trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca.