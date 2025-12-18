Herida una mujer tras sufrir un atropello en la avenida de Portugal en León

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida tras haber sufrido un atropello a la altura del número 33 de la avenida de Portugal, en León capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19.42 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para una mujer herida.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.