Herida una mujer tras el vuelco de un turismo en Linares de Riofrío (Salamanca)

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SALAMANCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer resultó herida en la noche de ayer después de que el turismo en el que viajaba volcara en el km 27 de la SA-212 en Linares de Riofrío (Salamanca).

Los hechos se produjeron a las 21.14 horas, mmomento en el que el 1-1-2 dio aviso a Bomberos de Diputación de Salamanca, a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias- Sacyl que enviaron recursos una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Linares de Riofrío.

Los facultativos atendieron a la mujer, de unos 75 años, que fue trasladada al hospital de Salamanca.