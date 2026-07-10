Herida muy grave una joven de 24 años tras un accidente de moto en Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

VINUESA (SORIA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 24 años ha resultado herida muy grave tras sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 y de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.52 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente en el que están involucrados una moto y un turismo en Vinuesa, en un circuito en el acceso SO-811. La llamada avisaba que había una persona inconsciente. Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias- Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS), según el 112.

La joven ha sido trasladada en helicóptero, en estado muy grave, a un centro sanitario, sin que se hayan detallado las circunstancias del accidente, ha indicado la Subdelegación.