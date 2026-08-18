Herida una pareja en una salida de vía de un turismo en Villanueva de los Caballeros (Valladolid)

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer y un varón, han sufrido heridas leves tras la salida de vía de un turismo registrada esta mañana en la localidad vallisoletana de Villanueva de los Caballeros, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha producido minutos antes de las 11.41 horas, cuando el 112 ha sido informado de la salida de vía de un turismo a la altura del kilómetro 221 de la A-6, en Villanueva de los Caballeros, sentido Coruña, donde solicitaban asistencia sanitaria para atender a un varón y a una mujer adultos que habían resultado heridos leves.

Se ha avisado a Tráfico de Valladolid y al Sacyl.