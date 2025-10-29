Una herida tras una salida de la vía y choque contra un muro en Ponferrada

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 44 años ha tenido que ser trasladada en UVI móvil al Hospital de Ponferrada, en León, tras resultar herida en un accidente de circulación ocurrido esta noche en este municipio, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.46 horas de este miércoles, 29 de octubre, cuando un alertante avisó al 112 de la salida de vía de un turismo que había chocado contra un muro en la Avenida Milán de Ponferrada en la rotonda con el Camino Viejo Gaiztarro.

Asimismo, informó de que la conductora del turismo estaba herida y atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencia (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la mujer herida, de 44 años, a quien se trasladó más tarde al hospital de Ponferrada en la misma UVI móvil de Emergencias Sanitarias.