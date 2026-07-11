Una herida en la salida de vía de un turismo provocada por una furgoneta en Tudela de Duero (Valladolid)

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de mediana edad ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la A-601, a la altura de Tudela de Duero (Valladolid), después de que una furgoneta provocara la salida de vía del turismo en el que viajaba, según datos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.49 horas, cuando varios alertantes han comunicado a la Sala de Operaciones del 112 que una furgoneta había provocado que un turismo se saliera de la carretera.

El 112 ha dado traslado del suceso a la Policía Local de Laguna de Duero, a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de mediana edad herida, que ha sido trasladada, y a una menor que no ha precisado traslado.