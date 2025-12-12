Heridas cinco personas en un choque frontal entre dos turismos en Bercianos del Páramo (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BERCIANOS DEL PÁRAMO (LEÓN), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos coches en el kilómetro 43 de la CL-621, a su paso por la localidad leonesa de Bercianos del Páramo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.33 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para cinco personas heridas de las cuales tres estaban atrapadas en uno de los turismos.

El 112 ha trasladado el aviso del suceso a la Policía Local de Santa María del Páramo, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl. Por el momento se desconoce el estado de los heridos o si han precisado de traslado a un centro hospitalario.