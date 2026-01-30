Heridas cinco personas al colisionar dos turismos y un camión en la A-6 en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

SALAMANCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas al colisionar dos turismo y un camión en la autovía A-62, a la altura del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo, según los datos del Servicio de Emergencias 1-1-2-

El siniestro se ha producido a las 15:44 horas de este viernes, en el kilómetro 325 de la autovía A-62, al colisionar dos turismos y un camión, lo que ha causado heridas a cinco personas, una de las cuales, un varón de unos 50 años, se encuentra además atrapada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.