Heridas una mujer de 25 años y una bebé en la salida de vía de un turismo en Cubillo del Campo (Burgos)

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BURGOS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de unos 25 años y una bebé han resultado heridas este sábado tras salirse de la vía un turismo en la travesía de Cubillo del Campo (Burgos), en la carretera N-234, y chocar contra un guardarraíl.
El accidente ha ocurrido a las 14.23 horas en el kilómetro 469 de la N-234, cuando el turismo se ha salido de la vía. En el vehículo viajaban dos adultos y tres menores.
En un primer momento, los ocupantes del turismo parecían estar ilesos, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, los servicios sanitarios han atendido a una mujer de unos 25 años y a una bebé, que han resultado heridas en el accidente.
Ambas han sido trasladadas posteriormente al Hospital Universitario de Burgos para recibir asistencia sanitaria.