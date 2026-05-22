Heridas tres personas al caerse en el interior de un autobús urbano en Valladolid tras un frenazo

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes en el interior de un autobús urbano de Auvasa, que dio un "frenazo brusco" en la calle Miguel Íscar, lo que provocó la caída de un varón y dos mujeres que sufrieron lesiones, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

La Sala del 112 ha recibido llamadas de Auvasa a las 9.53 horas este viernes que han informado de que un autobús urbano ha tenido que frenar de manera brusca en la calle Miguel Íscar y a consecuencia de ello, tres pasajeros habían sufrido una caída dentro del vehículo y se encontraban heridos.

Se trataba de un varón de unos 70 años con una brecha en la cabeza, y dos mujeres de entre 60 y 70 años, con contusiones en la cara y extremidades.

El 112 ha avisado a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.