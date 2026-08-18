Herido por arma blanca en una pierna tras una agresión en Arévalo (Ávila)

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista tras colisionar dos turismos y una motocicleta en Belorado (Burgos) - EUROPA PRESS - Archivo

ARÉVALO (ÁVILA), 18 (EUROPA PRESS)

Un varón de unos 40 años ha resultado herido por arma blanca en una pierna y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir una agresión por arma blanca tras una agresión en Arévalo (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo minutos antes de las 22.03 horas, cuando se informó de una agresión en la plaza del Arrabal de Arévalo, donde un varón de unos 40 años había resultado herido por arma blanca en una pierna.

Así, se dio aviso a la Guardia Civil, a la policía local de Arévalo y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. El herido fue trasladado al Complejo Asistencial de Ávila en ambulancia soporte vital básico.