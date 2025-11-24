Herido por arma blanca un varón en una agresión en la calle Los Pedroches de Valladolid

   Un varón de 50 años ha resultado herido por arma blanca en una agresión ocurrida este lunes en la calle Los Pedroches de Valladolid capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.28 horas, cuando la sala de operaciones 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba de la agresión.

   Así, el 1-1-2 ha avisado del suceso a Policía Nacional de Valladolid, Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado a una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

   En el lugar, el equipo médico ha atendido a un varón de 50 años que posteriormente ha sido trasladado en el mencionado recurso al Hospital Clínico Universitario.

