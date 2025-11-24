Herido por arma blanca un varón en una agresión en la calle Los Pedroches de Valladolid

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha resultado herido por arma blanca en una agresión ocurrida este lunes en la calle Los Pedroches de Valladolid capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.28 horas, cuando la sala de operaciones 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba de la agresión.

Así, el 1-1-2 ha avisado del suceso a Policía Nacional de Valladolid, Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado a una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

En el lugar, el equipo médico ha atendido a un varón de 50 años que posteriormente ha sido trasladado en el mencionado recurso al Hospital Clínico Universitario.