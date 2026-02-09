Un herido tras arrollar un turismo a otro que había volcado en la ronda de Burgos

Archivo - Imagen de un camión de bomberos. - BOMBEROS DE BURGOS - Archivo

BURGOS, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años ha sido trasladado al hospital después de que un vehículo arrollara a otro que se encontraba volcado en el kilómetro 2 de la Ronda BU-11, sentido entrada a la ciudad.

Los hechos se han producido a las 19.32 horas, momento en el que el centro del 1-1-2 ha recibido numerosas llamadas que alertaban del vuelco de un turismo, contra el que más tarde había chocado otro. Los tres ocupantes del turismo volcado se encontraban fuera del vehículo y, en principio, parecían ilesos, detalla el centro de Emergencias.

Tras las llamadas el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl por el tipo de accidente, que ha enviado una ambulancia. A petición de la Policía Local, avisaron también a los Bomberos para la retirada del turismo volcado y la limpieza de la calzada.

En el lugar de los hechos, los facultativos han atendido, finalmente, a un herido, un varón de 27 años, a quien ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Burgos.