Un herido tras caer un turismo por un desnivel en la VA-30 a la altura de Santovenia (Valladolid)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras la caída de un turismo por un desnivel de unos cinco metros en la VA-30, a la altura de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producid o minutos antes de las 17.30 horas, cuando se ha avisado del siniestro, ocurrido en el kilómetro 2 de la VA-30, donde se informaba que un turismo había caído por un desnivel y el ocupante no podía salir del vehículo, aunque estaba consciente.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil que ha trasladado al herido a un centro hospitalario de la capital vallisoletana.