Herido un ciclista de unos 60 años tras chocar contra un turismo en el barrio vallisoletano de Parquesol

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 60 años ha resultado herido tras haber chocado contra un turismo que realizaba una maniobra de estacionamiento en la calle Ciudad de la Habana del barrio vallisoletano de Parquesol, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.11 horas, cuando se han recibido en el 112 varias llamadas que alertaban de un accidente frente a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Parquesol.

El 112 ha avisado a Policía Nacional y Municipal y a Emergencias sanitarias Sacyl. En el lugar, los efectivos de emergencias han atendido al ciclista herido, que ha sufrido diversas lesiones debido al impacto.