Herido un ciclista tras colisionar con una furgoneta en Otero de Herreros (Segovia)

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SEGOVIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 60 años ha resultado herido tras colisionar con una furgoneta en el municipio segoviano de Otero de Herreros, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido en torno a las 12.18 horas, en el kilómetro 75 de la carretera N-603, a unos dos kilómetros de la localidad mencionada, desde donde los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para el ciclista herido.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.