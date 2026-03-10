Herido el conductor de un camión tras volcar y provocar un derrame de carga peligrosa en Revilla Vallejera (Burgos)

BURGOS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión que transportaba anilina --mercancía peligrosa-- ha resultado herido tras volcar el vehículo y provocar un derrame de la carga en el kilómetro 46 de la A-62, a la altura de la localidad burgalesa de Revilla Vallejera, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.53 horas de este martes, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del vuelco e informaba de que el conductor, un varón de unos 30 años, se encontraba consciente y fuera del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

Asimismo, se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de que se requieran medios suplementarios.