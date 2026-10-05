Herido el conductor de un patinete al colisionar por alcance con un turismo en Villaobispo (León)

LEÓN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un joven de unos 30 años ha resultado herido tras colisionar su patinete con un turismo en la localidad leonesa de Villaobispo de las Reguera, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
El siniestro se ha producido a las 00:20 horas de este lunes cuando ha colisionado por alcance un patinete y un turismo, lo que ha provocado que haya resultado herido el conductor del patinete.
Desde el 1-1-2 se ha dado aviso a las Policías Locales de León y Villaquilambre -por ser la rotonda límite entre ambos municipios- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar se ha atendido a un joven de unos 30 años, a quien se ha trasladado más tarde al hospital de León.