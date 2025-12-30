Herido al dipararse accidentalmente con una escopeta tras una caída en Abajas (Burgos)

ABAJAS (BURGOS), 30 Dic. (EUROPA PRESS9

Un hombre ha resultado herido este martes al dispararse accidentalmente una escopeta tras una caída en el monte Peña El Gato, en el término municipal de Abajas (Burgos) - , según han informado fuentes del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido antes de las 14.25 horas, momento en el que un alertante ha comunicado que el varón había sufrido un tropiezo mientras portaba una escopeta, que se ha disparado y le ha causado una herida en la pierna.

El 1-1-2 ha dado aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, a Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, que se desplazaron al lugar.

Hasta la zona se ha enviado un helicóptero medicalizado de Sacyl, que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.