Herido de un disparo un cazador tras un accidente en un monte de Candeleda (Ávila)

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha resultado herido de un disparo en una pierna tras un accidente de caza en un monte de Candeleda (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.58 horas de este domingo, 18 de enero, cuando la sala de emergencia del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que el cazador estaba consciente pero herido en una pierna.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a la Guardia Civil COS de Ávila y a Emergencia Sanitarias - Sacyl, así como al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha puesto al frente del dispositivo del incidente para lozalizar el punto exacto en el que se encontraba el afectado y pactar un punto de traspaso con Sacyl.

Finalmente, el herido ha sido trasladado por sus acompañantes hasta el punto de encuentro, donde el equipo médico de Emergencias Sanitarias-Sacyl le atiende.