Herido un espeleólogo tras sufrir una caída en la cueva de Valporquero, en Vegacervera (León)

LEÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un espeleólogo de 32 años ha resultado herido al resbalarse y sufrir una caída cuando realizaba un rappel en el Paso del Reloj, antes de llegar a la Sala de Prensa en la cueva de Valporquero, situada en Vegacervera (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta dirige el rescate que comenzó a las 16.33 horas de este domingo tras recibirse una llamada en el 112 de Castilla y León que alertaba del accidente en el interior de la cueva.

Inmediatamente después de recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el Helicóptero de Rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el CCE ha solicitado a través de la Guardia Civil (COS) de León la activación del GREIM de Sabero para dar apoyo al GRS en la intervención.

Debido a la complejidad del rescate, también se acuerda que acuda a zona la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar con los grupos de rescate.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado también a la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de La Robla que se encarga de dar cobertura a todos los intervinientes en el lugar.

En estos momentos el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León se encuentra ya en la zona.