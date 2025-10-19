Un herido excarcelado tras un accidente entre un turismo y un camión en Cigales (Valladolid)

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años ha resultado herido y ha tenido que ser excarcelado tras un accidente por alcance entre un turismo y un camión en el kilómetro 116 de la A-62, sentido Burgos, en el término municipal de Cigales (Valladolid).

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el accidente ha ocurrido minutos antes de las 14.17 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que informaban del golpe y de que había al menos una persona herida y atrapada en el turismo.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del incidente a Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME), al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cigales y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar los bomberos han excarcelado a la víctima atrapada, un varón de unos 45 años, quien ha sido atendido por el personal sanitario de Emergencias sanitarias - Sacyl y, posteriormente, trasladado en la UME al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.