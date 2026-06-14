Un herido de gravedad tras chocar un camión contra dos coches y una grúa en la A-231 en Sasamón (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido de gravedad tras chocar un camión contra dos turismos y una grúa, que atendía una avería en uno de los coches, en el kilómetro 134 de la A-231, sentido Burgos, en el término municipal de Sasamón, un accidente por el que la mencionada vía se encuentra cortada.

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.30 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba sobre el accidente de tráfico.

El 1-1-2 ha informado de ello a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar, donde el tráfico se ve afectado al haberse cortado la A-231 entre el kilómetro 132 y 134 a causa de este incidente, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).