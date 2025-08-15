Herido un hombre de 61 años en un accidente con un ala delta en una competición en Pedro Bernardo (Ávila)

ÁVILA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 61 años ha resultado herido este viernes, 15 de agosto, tras sufrir un accidente con un ala delta en la zona de aterrizaje del municipio abulense de Pedro Bernardo mientras participaba en una competición, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 15.33 horas, cuando una llamada ha alertado de que el piloto había sufrido un accidente durante la maniobra de aterrizaje y se encontraba consciente pero herido en un brazo.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado el aviso del incidente a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME), y al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha confirmado la accesibilidad de la zona y ha localizado el punto exacto donde se encontraba la víctima. También se ha informado a los Bomberos de Ávila.

El herido ha sido atendido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado en UME al Hospital de Ávila.