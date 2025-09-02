Herido un hombre en una colisión frontal entre dos turismos en Castrogonzalo (Zamora)

ZAMORA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha resultado herido en una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 97 de la N-610, a la altura de la localidad zamorana de Castrogonzalo, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 15.13 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del siniestro, en el que al menos una personas había resultado herida.

La sala de operaciones ha dado aviso del suceso a la Guardia Ciivl y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que finalmente ha trasladado al hombre herido al Hospital de Benavente.