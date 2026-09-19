Herido un hombre tras colisionar dos turismos en una rotonda de Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar dos turismos en la avenida Juan Pablo II de Salamanca, en la rotonda de acceso a la autovía A-66, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León..

El accidente se ha registrado sobre las 1.27 horas de la madrugada, cuando la Policía Local ha solicitado asistencia sanitaria para uno de los implicados, que se encontraba consciente.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha avisado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido. Asimismo, el 112 ha informado del suceso al Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente, el varón ha sido trasladado al hospital de Salamanca para recibir asistencia sanitaria.