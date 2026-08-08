Herido un hombre tras salirse de la vía con su turismo en Otero de Herreros (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en el kilómetro 8 de la carretera SG-722, en Otero de Herreros (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha ocurrido a las 6.29 horas, cuando se ha solicitado asistencia para el conductor, que se encontraba consciente y contusionado.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha avisado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido al herido en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado en ambulancia.

El hombre ha sido evacuado finalmente al Hospital de Segovia para recibir asistencia sanitaria.