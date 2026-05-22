Herido un hombre tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Arca Real de Valladolid

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VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Arca Real de Valladolid, a la altura del número 81, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 18.30 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la agresión de un varón a otro, que presentaba heridas en una mano y en la cadera producidas por arma blanca.

El herido se encontraba consciente en el momento de la llamada, según las mismas fuentes.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.