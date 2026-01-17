Herido un hombre tras volcar su turismo en Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años resultó herido tras sufrir una salida de vía en su turismo y volcar en el kilómetro 7 de la N-501, en el término municipal de Ávila, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.14 del viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del accidente y comunicaba que en el interior del vehículo había un varón consciente y atrapado.

El 112 dio aviso del accidente a los Bomberos de Ávila, a Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía, a Guardia Civil, que acude al lugar, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Los Bomberos se encargaron de liberar al herido, un varón de 67 años que posteriormente fue atendido por el personal médico y sanitario de la UME y trasladado al Complejo Asistencial de Ávila.