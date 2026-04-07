Un herido tras el impacto de una ambulancia contra un turismo averiado en Barbadillo (Salamanca)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha resultado herida después de que una ambulancia impactara con un vehículo que estaba averiado y parado en el kilómetro 258 de la A-62, sentido Salamanca, en Barbadillo.

Los hechos se ha producido a las 12.59 horas, momento en el que el centro de Emergencias 1-1-2 da aviso del accidente a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, los facultativos han atendido a una mujer de 39 años que se encontraba consciente, sin que se haya precisado si ha sido necesario su traslado al hospital o no.