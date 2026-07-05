Herido inconsciente un motorista tras colisionar contra una farola en San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca)

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SALAMANCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido inconsciente en un accidente de tráfico en la calle Pío Baroja en San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente tuvo lugar sobre las 20.52 horas del sábado 4 de julio, a la altura del número 36 de la mencionada calle, donde el motorista habría colisionado con una farola y se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviaod una UVI móvil para atender al herido, y le ha trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca.