Herido inconsciente un motorista tras colisionar con un turismo en Trobajo del Camino (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras verse implicado en una colisión con un turismo en la avenida Párroco Heriberto Ampudia Caballero, a la altura del número 17, en la localidad leonesa de Trobajo del Camino, perteneciente a San Andrés del Rabanedo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 10.01 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un accidente de moto e indicaba que el motorista se encontraba inconsciente.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una vez en el lugar, el Cuerpo Nacional de Policía ha comunicado que en el accidente también se ha visto implicado un turismo.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión ni sobre el estado del herido tras la asistencia sanitaria.