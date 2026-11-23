Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 45 años ha resultado herido inconsciente tras caer de una escalera cuando colocaba placas solares en un tejado en Bermillo de Sayago (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.33 horas de este lunes, 23 de noviembre, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de la caída y de que el trabajador estaba inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil (COS) de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un equipo médico, una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.