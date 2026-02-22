Herido inconsciente un varón de 23 años tras la salida de vía de un quad en Duruelo (Segovia)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico
Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico - SACYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 19:53
Seguir en

   SEGOVIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 23 años ha resultado herido y se encuentra inconsciente tras la salida de vía de un quad en la calle H de la urbanización Las Villas de Sotomosila, en Duruelo (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 19.18 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que el conductor, un joven de 23 años, estaba inconsciente.

   El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado