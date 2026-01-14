Herido un joven de 25 años en la salida de vía de un turismo en San Pedro de Bercianos (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido tras la salida de vía de un turismo que se ha producido en el kilómetro 22 de la CL-622, a su paso por la localidad leonesa de San Pedro Bercianos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 20.07 horas de este miércoles, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para un joven que había resultado herido.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.