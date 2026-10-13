Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Cidones (Soria)

Archivo - Unidad Móvil de Emergencias (UME) o UVI - JCYL - Archivo

SORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 25 años ha resultado heridos después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carreta y diera varias vueltas de campana en el kilómetro 375 de la N-234, en Cidones (Soria).

Los hechos se han producido a las 11.59 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 informa a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atiende al joven que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Soria.