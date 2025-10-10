Herido leve tras salirse de la vía un turismo al cruzarse un animal en la calzada en la A-60, en Valladolid

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha resultado herido leve tras salirse de la vía un turismo después que se cruzara en la calzada un animal cuando circulaba por la A-60, dentro del término de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 7.04 horas, cuando se ha informado al 112 de la salida de vía de un turismo al cruzarse un animal en el kilómetro 13 de la A-60, en Valladolid sentido León.

El aviso indicaba que un varón de 35 años había resultado herido leve en el accidente y se quejaba de la espalda, por lo que se ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.