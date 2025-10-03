Herido un menor que iba en patinete tras una colisión con un turismo en Valladolid

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 3 octubre 2025 10:32

   VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 16 años que iba en patinete ha resultado herido tras una colisión con un turismo en el Paseo Juan Carlos I esquina San Isidro, según informa el 1-1-2 a Europa Press.

   Los hechos se ha producido a las 08.24, momento en el que el 1-1-2 avisa a la Policía Local, Nacional y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico.

   El personal sanitario atiende a un joven de 16 años que es trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

