Herido un menor que iba en patinete tras una colisión con un turismo en Valladolid

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 16 años que iba en patinete ha resultado herido tras una colisión con un turismo en el Paseo Juan Carlos I esquina San Isidro, según informa el 1-1-2 a Europa Press.
Los hechos se ha producido a las 08.24, momento en el que el 1-1-2 avisa a la Policía Local, Nacional y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico.
El personal sanitario atiende a un joven de 16 años que es trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.