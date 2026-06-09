Herido un motorista tras una caída en la A-62 en Simancas

SIMANCAS (VALLADOLID), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras la caída de moto en la A-62 a la altura del término vallisoletano de Simancas, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Este accidente de tráfico ha tenido lugar alrededor de las 08.47 horas en el kilómetro 134 de la A-62 en Simancas, sentido Valladolid, donde, según los alertantes, un motorista ha resultado herido y se encuentra inconsciente por la caída de moto.

El 112 dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Simancas, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.