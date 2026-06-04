Herido un motorista tras chocar contra un autobús sin pasajeros en la AV-502 en El Tiemblo (Ávila)

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 4 junio 2026 17:59
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   EL TIEMBLO (ÁVILA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de unos 20 años ha resultado herido tras chocar contra un autobús sin pasajeros en la carretera AV-502 a la altura del término abulense de El Tiemblo, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

    El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.54 horas de este jueves, 4 de junio, cuando el alertante informó de una colisión entre un autobús sin pasajeros y una moto en el punto kilométrico 29 de la AV-502, en El Tiemblo.

   Según la primera información, el motorista, un varón de unos 20 años, estaba inconsciente. El 112 pasó el aviso a Tráfico de Ávila y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Cebreros.

   El herido ha sido trasladado por el helicóptero al hospital 'Puerta de Hierro' de la Comunidad de Madrid.

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