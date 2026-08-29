Herido un motorista tras chocar contra un guardarraíl en Boca de Huérgano (León)

LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras sufrir un accidente en el kilómetro 102 de la N-621, en Boca de Huérgano (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 13.14 horas que alertaba del accidente, en el que la motocicleta habóa sufrido un golpe contra el guardarraíl.

El alertante ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista, que se encontraba consciente tras el accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios al lugar.