Herido un motorista tras una colisión por alcance con un turismo en Salamanca

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

SALAMANCA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido en las piernas tras sufrir una colisión por alcance con un turismo en la avenida de Portugal de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha registrado en torno a las 19.33 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del choque entre ambos vehículos a la altura del número 180 de dicha vía.

El motorista, un varón de unos 30 años, ha sufrido lesiones en las piernas como consecuencia del impacto.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender al herido.